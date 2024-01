Milan, l’idea sul rinnovo di Jovic

Daniele Longo

Non è mai troppo tardi. Lo sa bene Luka Jovic che a 26 anni, dopo alcune stagioni in chiaroscuro, è tornato a sentirsi importante al Milan. Anche partendo, spesso, dalla panchina. 4 gol in campionato e 2 in coppa Italia sono certamente un buon bottino per l’attaccante serbo. Il Milan sembra intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza a giugno, ha un’opzione annuale da esercitare, ma una decisione definitiva verrà presa solo in primavera.