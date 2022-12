Della quaterna di ieri nemmeno vale la pena parlare. L'unica cosa da dirsi è che spesso le giocate migliori cadono per la quota più bassa, ciò che è accaduto (e non sottolineiamo come). Oggi l'altra amichevole da non buttare via proprio per niente è quella di Eindhoven dove sale il Milan. La scelta potrebbe o dovrebbe essere quella tra il gol e l'over 2,5. Anche se Sassuolo-Inter ci ha ribadito che soprattutto gli ultimi test prima delle partite con i punti sono test. E non altro. Seppure il PSV in casa sua certamente non sia il Sassuolo.



Liga con il Real Madrid in campo per ultimo orario, a Valladolid. Un dato si fa interessante, sul serio. Nell'86% dei match giocati nella stagione (ovvero dodici gare) dai blancos è uscito il gol, inutile pensarci su.



Premier League con Liverpool-Leicester e West Ham-Brentford. La prima sembrerebbe senza storia, tanto che l'handicap puà essere il meglio da aspettarsi. La seconda invece potrebbe diventare un bell'over, visto come hanno ripreso entrambe la stagione (segnando e prendendoli). Certo, la quota della quaterna non è quella che sarebbe venuta fuori ieri.





PSV-Milan over (quota 1,65)



Valladolid-Real Madrid gol (1,60)



Liverpool-Leicester 1/handicap (1,77)



West Ham-Brentford over (1,85)





Quaterna da 8,64 volte la posta