: clamoroso l'errore, in un momento delicato della partita, quando non trattiene una conclusione tutt'altro che irresistibile di Yazici. Questa sera incide in negativo.male, molto male il portoghese. Irretito da Bamba che lo salta come un birillo in diverse occasioni. Al 19' del primo temposi rende protagonista di un folle retropassaggio che manda in porta David. Serata da dimenticare per il pupillo di Josè Mourinho.l'unico della retroguardia che riesce a rispondere colpo su colpo agli scatenati attaccanti del Lille. Dalle sue parti il Lille trova quasi sempre un'opposizione valida.inizia a diventare un problema serio per il Milan. Seconda ingenuità consecutiva non accettabile per un capitano con così tante partite alle spalle: la spinta su David tanto lieve quanto inutile e dannosa. Involuzione netta, contro il Verona avrà l'occasione per rialzare la testa e invertire la rotta.dov'è finito il terzino che ha incantato la serie A nella scorsa stagione? Sbaglia tantissimo sia dal punto di vista tecnico che tattico, dalle sue parti il Lille trova delle autentiche praterie.lotta con carattere ed è uno degli ultimi ad alzare bandiera bianca. Ma è molto impreciso e viene sovrastato dall'impeto di Renato Sanches.nel primo quarto di gara tiene bene il campo ed è nel vivo del gioco. Poi con il passare dei minuti scompare. Ancora troppo timido per quelle che sono le qualità e le aspettative riposte nel giovane talento lodigiano. ( dal 16' stgli unici sussulti rossoneri partono dai suoi piedi sapienti)la sensazione è che più si alza il livello e più fa fatica. Non ne azzecca mezza. (dal 1' stil suo ingresso in campo non cambia di una virgola la partita del Milan)da esterno mancino fa molta fatica, non tocca un pallone e si fa 'vedere' solo per qualche fallo inutile. (dal 1'dà sicuramente più vivacità e qualità rispetto a Krunic ma si mangia un gol facile facile)uno dei pochi ad avere idee e spunti in una serata da cancellare per il Milan. (dal 33' stanche i più forti possono incappare in una serata storta. (dal 16' stha una chance per ridurre il passivo ma Maignan si distende e gli devia il diagonale)questa volta anche il tecnico dei rossoneri non convince, specie nella scelta di mettere Krunic a sinistra.risponde presente su Ibrahimovic nel primo tempo e su Rebic nella ripresa. Attento.: talvolta ruvido ma efficace. Tatticamente gioca una partita ineccepibile.non sbaglia un intervento, sempre pulito e preciso anche in fase di uscita palla al piede.il comandante della difesa, vince il duello con un certo Zlatan Ibrahimovic.sulla carta rappresenterebbe l'anello debole della difesa ma in realtà non sfigura affatto.una zanzara fastidiosa per il Milan. Accelera e crea scompiglio. (dal 20' stGioca a San Siro con l'intelligenza di un veterano ma è solo un classe 2002.): gli altri ricamano, lui chiude tutto e tutti. (dal 20'st André 6: partecipa alla festa francese)dominatore assoluto del centrocampo. Mette sempre la gamba e vince tutti i contrasti. Non contento dirige le operazioni con tecnica nello stretto e capacità di cambiare gioco con il lancio lungo. E' tornato quel ragazzo che si era guadagnato il Bayern Monaco all'inizio della sua ancora giovane carriera. (dal 35' stuna ira di Dio. Scatena la sua velocità sull'indifeso Dalot. (dal 39' stuna notte da sogno per un talento in passato accostato proprio al Milan. Segna tre gol mettendo in mostra qualità balistiche sopra la media. Ruba la scena anche al compagno di nazionale Calhanoglu. (dal 35' stgioca tanto per la squadra, utile con le sue sponde e nella ricerca della profondità. Si procura il calcio di rigore che indirizza la gara.il suo Lille gioca una partita fantastica sotto tutti i punti di vista E riceve anche i complimenti di Zlatan Ibrahimovic a fine partita.