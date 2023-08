Alexis Saelemaekers è un nuovo giocatore del Bologna. Di seguito, come riportato da Calcio & Finanza, il risparmio a bilancio dell'operazione per il Milan. Il suo valore netto al 30 giugno 2022 era pari a circa 5,16 milioni di euro. Avendo rinnovato il contratto con il Milan fino al 2026, il valore di Saelemaekers a bilancio dovrebbe essere sceso a quota 3,87 milioni di euro circa. Per questo motivo, la quota ammortamento nel 2023/24 sarà pari a 1,29 milioni di euro circa. Non sarà più invece a carico del Milan lo stipendio, pari – secondo indiscrezioni – a 1,31 milioni di euro lordi. Il costo di Saelemaekers al Milan era dunque pari a 2,6 milioni circa nel 2022/23, ma tra l’assenza di ingaggio e il ricavo da prestito scenderà a circa 290mila euro nel 2023/24, per un effetto positivo sui conti rossoneri pari a 2,31 milioni di euro.