Milan, linea dura Conceiçao: con il Lecce Theo Hernandez, Leao e Joao Felix a rischio panchina

Un ritornello che torna, ciclicamente in questa stagione maledetta per il Milan. La fascia sinistra, un tempo vero punto di forza, è diventata il lato vulnerabile del Diavolo. Quasi tutti i gol subiti arrivano da quella zona del campo, dove Rafael Leao fatica a rendersi utile in fase di copertura mentre Theo Hernandez non c’è proprio. Da mesi. Il terzino francese sembra aver la testa da un’altra parte e questo si ripercuote in campo dove gli avversari non trovano la benché minima opposizione per andare a fare gol.



CHI E' DE CUYPER, IL POSSIBILE EREDE DI THEO

RISCHIO PANCHINA - Sabato, a Lecce, il Milan dovrà correre tanto per non perdere la quarta partita consecutiva in campionato. La squadra di casa con Marco Giampaolo ha già fatto soffrire Juventus e Lazio tra le mura amiche e non va sottovalutata. Sergio Conceicao sta valutando concretamente alcune scelte importanti, ma necessarie: Theo Hernandez dovrebbe iniziare la gara in panchina, con Alex Jimenez come terzino sinistro e Kyle Walker sul versante opposto. A rischio esclusione anche il duo portoghese formato da Rafael Leao e Joao Felix: in tal caso spazio per Samuel Chukwueze a destra con Christian Pulisic a sinistra e Tijjani Reijnders sulla trequarti.

MINI CAMPIONATO - Per Sergio Conceicao queste 11 partite che mancano alla chiusura della stagione rappresentano un mini campionato da giocare soltanto con chi ci crede e dimostra di voler correre più degli altri. Il tecnico portoghese sposa la linea dura, gli alibi oramai sono a zero. E per i big della rosa è arrivato il momento della verità: o dimostrano, con un moto di orgoglio, di tenere alla maglia o resteranno al margini. A partire da sabato a Lecce.



