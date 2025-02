Milan, l’insostituibile Reijnders e una gestione che può cambiare dopo il mercato di gennaio

Una sfida contro l’Empoli, per dimostrare di avere capito la lezione, e un’altra contro il Feyenoord, per ipotecare il pass per gli ottavi di Champions League, nel giro di cinque giorni. Il Milan entra in una settimana chiave della sua stagione e può iniziare a ragionare su una rosa più profonda e di qualità. Il mercato di gennaio ha fornito a Sergio Conceiçao quelle soluzioni che sono mancate nella prima parte di stagione e che sono state tra le cause del ritardo accomunato in classifica.

La lezione che il Milan deve aver capito, di cui parlavamo prima, è quella relativa ai passi falsi contro le così dette provinciali. Contro l’Empoli sabato pomeriggio al Castellani per il Diavolo contano solo i tre punti.Per il resto sempre presente, con il suo calcio box to box. Senza risparmiarsi mai a discapito di quella qualità tecnica così pura che solo l’olandese sa regalare nel reparto di centrocampo. Il problema c’è e va risolto:Sergio Conceicao sta riflettendo su questa possibilità.

. Una scelta che farebbe venire il mal di testa a qualsiasi allenatore figurarsi a un allenatore come Sergio Conceicao che non accetta la sconfitta con serenità nemmeno quando si tratta di gare amichevoli.. Ma è solo una delle soluzioni provate, così come quella di inserire Joao Felix dal primo minuti, un giocatore che di qualità è secondo a pochi nel nostro campionato. Il tema resta centrale perché Reijnders è troppo importante per il Milan così come è troppo importante averlo brillante dal punto di vista fisico e mentale.