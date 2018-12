E' iniziata alle ore 11, presso Casa Milan, l'assemblea dei soci del club rossonero. Un appuntamento determinante per sancire l'ingresso in società di Ivan Gazidis, strappato all'Arsenal. Ecco i punti all'ordine del giorno:



1)Modifica degli articoli 5,10, 12,15, 16,17, 18, 19, 20, 21 e 22 dello Statuto sociale.

2 )Nomina di un altro membro del Consiglio di Amministrazione

3 )Varie ed eventuali



11.15- Un solo vice Presidente può essere nominato dal consiglio. Viene sancito che almeno 4 membri del cda devono essere italiani. Viene tolto il voto doppio all’amministratore delegato, presente nel precedente statuto con Marco Fassone, in quanto il consiglio era composto da 8 elementi, quindi era necessario trovare una maggioranza in caso di parità. Adesso il numero sarà sempre dispari.



11.20 - Si passa al secondo punto all'ordine del giorno: viene proposto il passaggio da 8 a 9 membri del consiglio di amministrazione, con l'ingresso di Ivan Gazidis fino al 30/06/2020. I piccoli azionisti dichiarano: 'Siamo contenti della nomina di Gazidis. È segno evidente che la nuova società ha obiettivi importanti da raggiungere a medio-lungo termine'.



11.22 - L'assemblea nomina all'unanimità Ivan Gazids come nuovo consigliere fino al 30 giugno 2020, ovvero fino alla durata dell'attuale consiglio di amministrazione. Adesso il cda lo ratificherà come nuovo amministratore delegato.



11.24 - Terminata ora l'assemblea dei soci.