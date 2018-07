Dentro o fuori. Il Milan è in attesa della sentenza del Tas di Losanna, che nelle prossime ore deciderà se ribaltare il verdetto della UEFA e ammettere il club rossonero alla prossima Europa League. Nella giornata di ieri si è tenuta l'udienza, nella quale il rappresentate di Elliott Franck Tuil - in lizza per il ruolo di prossimo amministratore delegato - e l'attuale ad Marco Fassone hanno provato ad ammorbidire la posizione del club, toccando diverse tematiche: dalla disparità di trattatamento rispetto a casi analoghi precedenti alla natura del debito, che ora è verso il proprietario (Elliott, ndr) e non terzi, passando per la volontà di Elliott di gestire il club per almeno tre anni.



GLI SCENARI - "Abbiamo fatto tutto il possibile. La presenza di Elliott può aiutare" ha dichiarato Marco Fassone ai microfoni di Sky Sport ieri pomeriggio, al termine dell'udienza. Ora non resta che attendera la sentenza: nel caso in cui il ricorso venga a accolto, il Milan potrà partecipare all'Europa League con il vincolo di tornare a ridiscutere con la UEFA il settlement agreement. In caso contrario, il club rossonero dovrà rinunciare alla competizione europea, ma avrà la possiblità di richiedere il voluntary agreement.