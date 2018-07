In casa Milan è il giorno del raduno a Milanello e dunque dell'inizio della stagione sportiva 2018/2019. La formazione allenata da Gennaro Gattuso si troverà sul campo per la prima seduta alle 17.30, dopo che a tenere banco saranno state le parole in conferenza stampa del tecnico e del direttore sportivo Massimiliano Mirabelli. Nel tardo pomeriggio, invece, appuntamento nel centro della città per l'evento organizzato da Puma per la presentazione delle nuove divise, nel corso del quale dovrebbe intervenire l'ad Fassone per fornire novità sul fronte societario.





- Ecco il video di presentazione da parte del club rossonero, postato sul profilo Twitter ufficiale: