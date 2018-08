Cinque nuovi arrivi, cinque giocatori che potrebbe innalzare la qualità della rosa del Milan. E' questo l'augurio del direttore Leonardo e del presidente Scaroni, intervenuti nella conferenza stampa di presentazione dei tre nuovi acquisti Bakayoko, Laxalt e Castillejo.



SCARONI: 'Possiamo considerare il mercato acquisto, abbiamo fatto 8 acquisti e siamo contenti della nostra stagione. Il Milan che diamo in mano a Gattuso è più forte e giovane della passata stagione, crediamo di aver fatto tutto per far tornare la squadra al livello che gli compete'.



SULLA TRAGEDIA DI GENOVA: 'Esprimiamo il nostro cordoglio per le vittime e dei feriti, tutto questo ha anche un impatto sul campionato e da questo punto ci affidiamo alla Lega. Quando si giocherà non lo sappiamo ancora, attendiamo notizie nelle prossime ore'.



SUL DISCORSO UEFA: 'C’è stato un periodo di black-out che finirà la prossima settimana. Se si potesse concludere questa vicenda con un voluntary agreement, sarebbe auspicabile. Di fatto la procedura è partita, ma non sono ancora in grado di darvi dei dettagli aggiuntivi'.



SU MILINKOVIC SAVIC: 'Rinvio questa domanda a chi questa trattativa, eventuale e non confermata,l'avrebbe portata avanti...'



SUGLI SPONSOR: 'C’è una lista di sponsor certi, siamo moderatamente soddisfatti ma abbiamo dei terreni da esplorare e lo faremo sicuramente nei prossimi mesi. La ricerca degli sponsor continuerà, ma dipenderà anche dai risultati sul campo'.



SU GANDINI E GAZIDIS COME AD: 'Sono stati fatti passi avanti, ma non siamo ancora nella decisione finale. Penso che ci arriveremo fra qualche settimana, fino a quel momento sarò impegnatissimo nel fare al meglio per il Milan. Poi sono sempre dell'idea di fare un passo indietro e avere una persona che si possa dedicare a tempo pieno al Milan'.