Nessun ribaltone, almeno per il momento. Secondo quanto appreso da Calciomercato.comDecisivo un confronto con Leonardo, Maldini e Gazidis, al termine del quale si è deciso di non cambiare la guida tecnicaFederico Giunti, allenatore della Primavera, non è considerato il profilo giusto per dare una scossa a una squadra che in questo finale di stagione deve provare a raggiungere la Champions League.Per la prossima stagione le piste alternative a Maurizioal momento sono Arseneed Eusebioqualora non dovesse essere centrata la Champions League. ​