Un nuovo centrocampista per il Milan. Ieri sera è arrivato nel capoluogo lombardo Timoué, centrocampista tutto muscoli e potenza proveniente dal Chelsea. Leonardo ha chiuso il trasferimento in prestito oneroso aIl franco ivoriano rappresenta una opzione in più di livello per Gattuso che potrà impiegarlo sia da mezzala che da mediano davanti alla difesa.Il centrocampista francese, accompagnato dall'intermediario, è arrivato alla clinica La Madonnina per sottoporsi alledi rito.