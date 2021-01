#Milan, Meitè arrivato alla Madonnina per le visite mediche di rito pic.twitter.com/CiNtldLyX5 — calciomercato.com (@cmdotcom) January 15, 2021

Un nuovo centrocampista per. Soualihoarriva alincon diritto di riscatto a 7 più bonus. Ormai fuori dai piani tecnici del, il centrocampista classe 1994 sarà il nuovo vice-Kessie nella rosa rossonera. Oggi svolgerà per il club rossonero visite mediche e idoneità per poi firmare i contratti ufficiali. Il nostro inviato, Daniele Longo, seguirà la giornata di Meité LIVe.del nuovo centrocampista del Milan.che lo legherà ai rossoneri fino al prossimo 30 giugno.Soualiho Meitè è appena arrivato presso la clinica privata 'La Madonnina'.in programma lunedì sera.