Non finisce qui. Il divorzio tra Boban e il Milan avrà conseguenze legali. Il dirigente croato si opporrà alla risoluzione del contratto con effetto immediato comunicata dal club rossonero. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Boban ritiene di aver sempre agito nel rispetto dei vincoli contrattuali stabiliti dalla carica e ritiene che l'intervista in cui "denunciava" l'invasione di campo dell'amministratore delegato Gazidis rientrasse nelle sue facoltà, dato che era anche delegato alla comunicazione. In questo modo Boban avrebbe motivi validi per separarsi dal Milan e vedersi riconosciuta una buonuscita. Oltre ai soldi, è anche una questione di principio: per lo stesso motivo il croato si prenderà del tempo prima di tornare alla Fifa.