Milan, lo Sporting fissa il prezzo per Gyokeres: non meno di 100 milioni

21 minuti fa



Milan, Arsenal e non solo hanno messo gli occhi su Viktor Gyokeres centravanti svedese classe 1998 con 36 gol e 15 assist in 41 presenze stagionali. Un rendimento strepitoso che ha inevitabilmente scatenato il mercato, ma che ha anche fatto lievitare il costo del suo cartellino ben lontano dai 20 milioni pagati dallo Sporting Lisbona per strapparlo nell'estate 2023 al Coventry City.



Secondo quanto riportato da Sky Sport in Portogallo il presidente dei Leoes Frederico Varandas non ha alcuna intenzione di fare sconti o sedersi a trattare per la cessione del suo gioiello. Chiunque lo voglia dovrà portare allo Sporting un'offerta da non meno di 100 milioni di euro.