Nella notte, il Racing de Avellaneda ha vinto al debutto nella Copa Superliga, in una pazza partita contro l'Aldosivi, terminata 4-3 con l'Academia che ha rimontato un 3-1 in pieno recupero grazie al gol del giovane Carlos Alcaraz, centrocampista offensivo classe 2002. Matias Zaracho, obiettivo del Milan, ha giocato l'intera partita, non andando in gol ma confezionando un assist per Matias Rojas, autore del 3-2, dando il là alla rimonta.