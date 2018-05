Una fase di riflessione, così può essere definito il momento del Milan. Sul mercato sono state messe in stand by diverse trattative in attesa di conoscere quale sarà il responso della Uefa. Diversi giocatori della rosa vivono una situazione di incertezza, con lo possibilità di cambiare aria che si fa sempre più concreta. E' il caso anche di Manuel Locatelli, centrocampista dall'indubbio potenziale ma che in rossonero ha faticato tanto per trovare spazio nell'ultima stagione.



CESSIONE IN VISTA - Nei prossimi giorni è previsto un confronto tra Massimiliano Mirabelli e l'agente del ragazzo, Stefano Castelnovo. Mai come ora il Milan sta maturando l'idea di cedere Manuel Locatelli in prestito, in modo da fargli guadagnare qualcosa in termini di esperienza e responsabilità. Al vaglio anche l'ipotesi di una cessione a titolo definitivo con recompra, in modo tale da portare ossigeno nella casse societarie e mantenere una sorta di controllo sul giocatore. Dal canto suo Gattuso nutre stima nei confronti del lecchese, salvo però registrare la necessità di fargli trovare maggiore continuità di utilizzo. Una condizione che il tecnico rossonero non può garantire, ecco perchè la cessione è uno scenario da tenere nella giusta considerazione.



CHI LO CERCA - Un giocatore come Locatelli può fare comodo a tante società. In primis al Genoa che un tentativo lo aveva fatto già a gennaio salvo poi imbattersi nel muro alzato dal Diavolo. Adesso le cose sono cambiate e i liguri possono guadagnare terreno. Più defilate le opzioni Sampdoria, Torino e Fiorentina anch'esse alla ricerca di uno più rinforzi per la mediana.