Milan, Loftus-Cheek: 'Adoro giocare con Giroud, magari un giorno vado in porta come lui'

Uno degli uomini del momento in casaè senz'altro Ruben, che ha avanzato il proprio raggio d'azione nei suoi primi sei mesi in rossonero: l'inglese ha parlato ai canali ufficiali della società.“Bastava farmi trovare in area sia contro l’Empoli che contro l’Udinese. Si tratta di farsi trovare in area quando senti che qualcosa possa accadere su entrambe le fasce e devi sentire quando è il momento giusto per entrare in area e dove entrare”.- “Centrocampo, numero 8, box-to-box, però in carriera ho giocato in difesa, in attacco ed anche sulla all’occorrenza. In porta? Forse, vediamo se un giorno potrò fare anche questo (ride ndr). Come ruolo però mi manca questo ed il terzino”.“Dopo aver giocato per così tanto tempo con Chris si quello che fa, dove preferisce ricevere la palla. Abbiamo una buona intensa, soprattutto nella prima parte del campionato quando giocavamo entrambi sulla destra. Adoro giocare con Oli perché è un grande giocatore con cui lavorare. È perfetto per giocare di sponda e correre negli spazi quando viene incontro ed è compito mio trovare quegli spazi con inserimenti alle spalle della difesa per sfruttare lo spazio che si è liberato”."​Lo spero. Non vedo l’ora di giocare alte partire e migliorarmi. Sono sicuro che giocherò ancora meglio che contro il PSG" (indicata come miglior prestazione da quando è al Milan, ndr).