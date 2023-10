In un'intervista rilasciata ai microfoni di SportWeek, il centrocampista inglese del Milan Ruben Loftus-Cheek ha parlato dei suoi anni trascorsi al Chelsea e della sua nuova avventura con la maglia rossonera.



LE PAROLE - "A Londra non giocavo quanto avrei voluto e andavo in campo in posizioni in cui non potevo esprimermi. L’ultima stagione è stata molto complicata. Al Milan ho la mente libera e faccio la mezzala come mi piace: è come tornare bambini, quando si giocava a pallone senza pensieri. Questo è lo stato mentale in cui voglio andare in campo: in campo vuoi divertirti, goderti il tuo gioco, avere anche il piacere di lavorare duro".