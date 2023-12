Ruben Loftus-Cheek è stato intervistato da Milan TV nel pre partita di Milan-Monza. Queste le dichiarazioni del centrocampista inglese, anche oggi titolare:



SENSAZIONI - “Le sensazioni sono buone dopo la vittoria a Newcastle. Non siamo passati al turno successivo chiaramente, ma siamo concentrati sulla sfida di oggi”.



MATCH - “Una partita tosta, ci abbiamo giocato contro nel pre campionato. Fisicamente sarà dura, ma siamo pronti. Siamo il Milan e da noi ci si aspetta una vittoria”.



A DAZN: "Ibrahimovic? Non ero ancora qui quando giocava qua, ma i miei compagni mi hanno detto che è un leader incredibile e una figura importantissima per la squadra quando era qui. Con il suo ritorno e la sua leadership, anche se non tornerà in campo, sarà molto importante come modello a cui ispirarci e per questo è fantastico averlo qui".