Milan, Loftus-Cheek: ‘Che bello segnare a San Siro, lo aspettavo da tempo’

Non uno ma due gol, i primi a San Siro dopo aver trovato 3 gol in trasferta. Ruben Loftus-Cheek parla così a MilanTv al termine della gara pareggiata contro il Bologna: "Aspettavo questo momento da tempo, sono felice di aver segnato a Milano dopo averlo fatto in trasferta, è stato incredibile, avrei voluto vincere ma è andata così purtroppo, ci rifaremo sicuramente".