Milan: Loftus-Cheek come Boban, ecco perché

L'andata degli ottavi di finale di Europa League è andata in archivio per il Milan, che ha sconfitto lo Slavia Praga per 4-2, disputando però una brutta partita non sfruttando a pieno la superiorità numerica. Come con il Rennes ha segnato Ruben Loftus-Cheek, 8 gol in stagione tra campionato e coppe. Sono 5 i gol in campionato 3 in Europa League in 3 presenze, l'ultimo centrocampista che aveva segnato tre gol nelle prime tre presenze con il Milan tra Europa League e Coppa Uefa era stato Zvonimir Boban, nel 1995 (OptaPaolo).



I DETTAGLI - Il centrocampista classe 1996 dopo le ultime stagioni travagliate in quel di Londra, sembra riaver trovato la condizione migliore ed è stato messo da Stefano Pioli nella miglior condizione possibile per esprimere il suo potenziale: strappi palla al piede, forza fisica, inserimenti senza palla con ottimi tempi e freddezza sottoporta. Il centrocampista inglese è arrivato in estate per 18.50 milioni dal Chelsea( a cui spettano altri possibili bonus fino ad un massimo di 5.5 milioni) firmando un contratto fino al 2027, ed è stato uno degli acquisti più convincenti fino a questo momento insieme a Pulisic e Reijnders. Secondo Transfermarkt il suo attuale valore di mercato è di 25 milioni di euro.