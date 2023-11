. La sua straordinaria forza fisica sulla trequarti ha messo a soqquadro l’intero dispositivo tattico del PSG. Ruben é un giocatore di alto livello internazionale che nel momento più importante della sua carriera ha scelto il club rossonero per completarsi tecnicamente e scrivere nuove pagine da protagonista assoluto.Le cifre che hanno permesso al Milan di chiudere la trattativa con il Chelsea per Loftus-Cheek oggi sembrano un affare clamoroso:. Bonus che dopo prestazioni così dominanti come quella offerta ieri dall’inglese rischiano di essere raggiunti per intero. Ruben al Milan ha ottenuto un ingaggio in linea con quello che percepiva a Londra: 4 milioni di euro.Tra Loftus-Cheek e il Milan è stato amore a prima vista. Da quel 3-0 rifilato dal Chelsea ai in Champions League 13 mesi fa all’affare chiuso a luglio. Prima Maldini e Massara, poi Moncada e D’Ottavio in prima persona: Ruben ha impressionato il Diavolo che ha fatto di tutto per coronare questo lungo inseguimento.Ma Ruben aveva dato la sua parola al Milan ad ottobre e non l’ha tradita: serate come quella di ieri sera valorizzano ancora di più una scelta vincente.