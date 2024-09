Milan, Loftus-Cheek: "Fonseca? Crediamo in lui. Quando le cose non vanno devi fare un passo indietro"

Getty Images

: "Crediamo nel nostro allenatore". Esordisce così il centrocampista inglese nel corso dell'intervista concessa al The Times. L'ex Chelsea ha, infatti, tirato le somme di questo inizio di stagione poco positivo, ma non si è detto troppo negativo e ha sottolineato la sua totale fiducia nei confronti del tecnico portoghese. Queste le dichiarazioni:- "Quando le cose non vanno così bene devi fare un passo indietro. Può sembrare che tutti stia crollando. I tifosi vogliono vincere, ma anche noi lo vogliamo. Bisogna guardare il quadro generale: abbiamo un nuovo manager, abbiamo bisogno di tempo per imparare i suoi metodi e fare le cose per bene. Quando lo faremo, penso che vinceremo".

- "Quando è con i ragazzi è molto motivato. Ama questo club e vuole che la squadra vada bene. Si assicura di farci capire che siamo in un club prestigioso e grande come il Milan e che l’obiettivo è vincere. Penso che dobbiamo restituire quell’energia e stiamo lavorando duramente per farlo. Se abbiamo domande per lui, è sempre lì. È molto pratico nel suo ruolo ed è molto bello osservare la cura che ha per noi e per il club. Crede che io possa segnare ancora più gol, perciò devo concentrarmi questo".

- "Adoro il Lago di Como. È meraviglioso. Lo ritengo un bel posto per scappare dalla città e avere un po’ di pace. È fantastico anche per schiarirsi le idee".