Milan, Loftus-Cheek gol e beffa: ammonito al 93', sarà squalificato per la sfida col Lecce

Il Milan esce a testa alta dalla sfida del Franchi contro la Fiorentina. I rossoneri, passano per 2-1, ma devono far fronte a un'ammonizione pesante comminata a un giocatore cardine dello scacchiere di Stefano Pioli.(autore del gol del vantaggio) è infatti il 5° stagionale, dunque l'inglese saràLa beffa arriva allo scadere del match. Loftus-Cheek è infatti stato. Il centrocampista salterà dunque il prossimo impegno del Milan, in programma per sabato 6 aprile a San Siro, a partire dalle 15, contro ildi Luca Gotti.

Dopo Pasqua, il Milan tornerà in campo - come detto - per affrontare il. Seguirà la sfida d'andata dei quarti di finale di Europa League contro la(sempre a San Siro) l'11 aprile, mentre il 14 aprile si tornerà in campo in Serie A contro ila Reggio Emilia. Match in cui Loftus-Cheek potrà tornare a calcare il terreno di gioco, scontata la squalifica.