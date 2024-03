Milan, Loftus-Cheek meritava la Nazionale inglese

La migliore stagione di sempre, al momento, non basta a Loftus-Cheek per convincere il ct Southgate a convocarlo per la Nazionale inglese. E pensare che solo nel 2024 il centrocampista offensivo del Milan ha già messo a segno 8 gol ( 9 totali in stagione). La Nazionale dei Tre Leoni pullula di talento ma questo Ruben meritava una chance.