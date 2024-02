Milan, Loftus-Cheek: 'Missione non ancora compiuta, abbiamo le qualità per vincere l'Europa League'

Ruben Loftus-Cheek, autore di una doppietta questa sera contro il Rennes, ha commentato così a Sky Sport la vittoria del Milan contro i francesi: "La missione non è ancora compiuta. Sapevamo di dover vincere stasera in vista del ritorno. E' una vittoria importante, ma siamo solo a metà strada. In campo cerco sempre di divertirmi, sto giocando tanto. Sto bene e mi sento libero quando gioco".



POSIZIONE - "Ho giocato in diversi ruoli, questa posizione è quella che preferisco perchè sono più vicino alla porta. Mi sono fatto trovare libero due volte e ho fatto due gol".



NUMERO DI GOL - "Non è importante pensare al numero di gol a fine stagione, penso solo ad una partita alla volta e poi vedremo".



EUROPA LEAGUE - "Abbiamo le qualità per vincerla. Ma pensiamo ad una partita alla volta. Abbiamo un buon vantaggio in vista del ritorno".