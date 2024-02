Milan, Loftus-Cheek: 'Nessuna pressione, San Siro è incredibile. Innamorato di Kakà, danzava...'

Il Milan tra poche ore sfiderà il Rennes nel ritorno dei playoff di Europa League. L'andata è stata trionfale per i rossoneri, che con un netto 3-0 hanno indirizzato la qualificazione, che staserà (calcio d'inizio ore 18.45) andrà blindata definitivamente. La Uefa ha intervistato Ruben Loftus-Cheek:



PRESSIONE - "Nel calcio c'è sempre pressione, ma noi calciatori ci siamo abituati. E quando gioco io cerco di divertirmi, di godermi il momento. Mi è sempre piaciuto guardare Kakà in azione quando giocava nel Milan. Il suo dribbling era incredibile ed era incredibilmente veloce. Danzava sul pallone".



SAN SIRO E COMPAGNI - "Ho dei compagni fantastici, davvero talentuosi. E poi c'è lo staff tecnico, lo stadio, i tifosi... L'atmosfera quando giochiamo a San Siro è incredibile".



OBIETTIVO - "In Champions abbiamo mancato la qualificazione [agli ottavi di finale] per un soffio. Ce la siamo giocata alla pari con grandissime squadre. Ma ora il nostro focus è l'Europa League. Sappiamo di poter andare lontano e speriamo di riuscirci”.



REIJNDERS - “Reijnders è fantastico. Tecnicamente è molto abile, dribbla bene e sa passare la palla. E fisicamente è instancabile. Corre per la squadra. Una squadra ha bisogno di giocatori come lui. Se fai un errore o sei posizionato male, sai che Tijjani ci metterà una pezza. È un giocatore fantastico e se ne sono accorti tutti fin da subito. In più segna anche anche qualche gol. È un top-player per noi”.