Il derby disi avvicina:saranno di fronte sabato in un match che sarà anche la prima volta nella stracittadina per Ruben. Il centrocampista inglese è arrivato in rossonero dale ha parlato a DAZN, ecco le sue parole."Quando sei al Milan vuoi vincere dei. Vedremo cosa succede. Dopo che ci ho giocato contro in Champions League, il Milan ha dimostrato di essere interessato a me. Non ci stavo pensando troppo, la stagione al Chelsea era ancora lunga, ma verso la fine le cose sono cambiate. Il Milan poi è, dopo aver parlato conmi sono convinto a trasferirmi qui".- "Quando sono arrivato ho capito quanto era grande il club, quanto erai grandi giocatori che hanno giocato per questo club. E ho sentito la passione dei tifosi: a Milanello il primo giorno e poi a San Siro. Anche Tomori me ne aveva parlato, ho avuto delle buone dritte. Quando gli parlavo, gli mandavo molti messaggi e gli chiedevo del club e della vita al centro sportivo. Mi sta facendo parecchio da traduttore dentro e fuori dal campo ma sto facendo del mio meglio per imparare"- "Tijjaniè partito davvero bene. Ma anche. Se devo puntare un pound, direi Pulisic: farà bene"- "Ho giocato in molti ruoli durante la mia carriera, negli ultimi due anni prevalentemente in posizione difensiva e per me non era una cosa naturale. Mi è sempre piaciuto avere la palla tra i piedi, avere la libertà di creare, di essere determinante. Nelle ultime due stagioni non l'ho potuto fare, quel modo di giocare non mi rendeva felice. Ora invece- "Vuole che io siaa centrocampo. Penso che una delle mie caratteristiche sia la capacità di superare molti giocatori con forza, velocità e potenza. È qualcosa su cui faccio molto affidamento, è questo il mio contributo come giocatore. Più riesco a mostrarlo in campo, più riesco a essere dominante per aiutare la squadra."- "Personalmente adoro giocare con Olivier perché è bravissimo a tenerepalla: mi piace lanciarmi alle sue spalle perché so che,... è davvero un ottimo riferimento. E poi è bravissimo segnare di testa"- "Non vedo l'ora di giocare il. Loro sono molto forti, ma anche noi lo siamo: c'è sempre una chiave per battere l'avversario,. E noi siamo fiduciosi di avere i giocatori e la mentalità giusta per vincere quella partita".ed è finita lì, è andata così. Arrivando dal settore giovanile,Non vedevamo le cose allo stesso modo e ci siamo fraintesi parecchio,a migliorare il più possibile".