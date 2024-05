Getty Images

Milan, Loftus-Cheek può cambiare ruolo

10 minuti fa



Dal 4-2-3-1 al 4-3-3, almeno in partenza. Il nuovo Milan di Paulo Fonseca potrebbe cambiare modulo e così anche diversi giocatori potrebbero essere impiegati in ruoli diversi rispetto all’ultima stagione. In primis Loftus-Cheek che potrebbe giocare più da mezzala che da trequartista.