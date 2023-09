Ruben Loftus-Cheek, autore del gol del 3-1 finale, ha parlato a DAZN alla fine di Cagliari-Milan:



PRIMO GOL E TRE PUNTI - “Sono molto felice per la vittoria. È stata una partita difficile, ci hanno fatto gol ma siamo rimasti forti mentalmente e siamo riusciti a rimontare. 3 punti importanti, molto contento per il primo gol, spero il primo di molti”.



PARTITA - “Prima della partita ci siamo parlati sull’importanza di sbloccarla, però invece sono andati loro in vantaggio. Per questo sono orgoglioso di questa squadra, siamo rimasti uniti e abbiamo rimontato”.



REAZIONE - “Vogliamo lottare per lo scudetto e queste sono partite da vincere se vuoi competere per il campionato. Se si va sotto devi dimostrare di avere la capacità di ribaltarla e siamo stati bravi a farlo”.