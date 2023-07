Un acquisto a settimana e il Milan sta cambiando volto. Definito l’arrivo di Tijjani Reijnders, centrocampista classe 1998, atteso nelle prossime ore a Milano per visite mediche e firma del contratto, ora si pensa già al prossimo che possa rimpolpare la rosa di Pioli. Dopo un periodo di assestamento, successivo alla dolorosa cessione di Tonali, i rossoneri hanno deciso di mettere il turbo all’estate. Loftus-Cheek, Romero, Pulisic e Reijnders indicano la chiara volontà di dare all’allenatore la squadra più completa possibile, il prima possibile.



OBIETTIVO - Il prossimo della lista è Musah. Lunedì è previsto un nuovo contatto con il Valencia per la mezzala perfetta per il gioco di Pioli e per il progetto rossonero. Il classe 2002 è il complemento ideale per gli ultimi acquisti da Chelsea e Az, in quello che sembra sempre più chiaramente l’estate del cambio modulo. Il 4231 che tanti risultati ha portato in casa Milan sarà accantonato per far spazio al 433. Differenze minime, soprattutto in un calcio fluido come quello attuale, come lo stesso Pioli tiene sempre a ricordare. Eppure le caratteristiche dei giocatori arrivati e cercati non lasciano dubbi: addio al trequartista e via libera alle mezzali d’inserimento e agli esterni larghi. D’altronde lo aveva detto lo stesso tecnico in occasione della prima conferenza stampa: ‘La partenza di Tonali e l'infortunio di Bennacer porteranno a dei cambiamenti, è chiaro che il centrocampo sarà un reparto da rinforzare. Ho grande stima dei miei giocatori ma allo stesso modo credo sia arrivato il momento di apportare qualche variazione. Potrebbero esserci anche novità tattiche per avere maggiori vantaggi. Molto dipenderà anche dalle caratteristiche di chi arriverà: con giocatori di qualità e di intelligenza si potranno fare cose nuove”.



PROFILI - Se per le ali non ci sono dubbi con i due posti già prenotati da Leao e Pulisic, in mediana il discorso è più complesso. Bennacer sarà a lungo out, almeno fino a gennaio 2024, Tonali ha salutato e le chiavi della manovra avranno in Reijnders il nuovo padrone. L’olandese è un regista moderno, abile nelle verticalizzazioni e forte fisicamente. Ai suoi fianchi avrà bisogno di maratoneti pronti a fare da area ad area. Il primo è Loftus-Cheek, epitome di questo compito in campo, il secondo potrebbe essere l’americano. L'offerta per lui è già pronta: 13 milioni più bonus da concordare, mentre con il giocatore l’accordo c'è già per un contratto di 4 anni a 2 milioni a stagione. Pioli vuole un Milan più fisico ed intenso e la premiata ditta Moncada-Furlani lo accontenterà.



SCONTENTO – Mentre il cambio di modulo esalterà le caratteristiche dell’ex Chelsea, che infatti ha rivelato di avere avuto conferme da parte di Pioli sul suo utilizzo in quel ruolo, c’è uno sconfitto dal cambio modulo: Charles De Ketelaere. Pur avendolo fatto in passato, il belga sembra non avere il passo per fare l’esterno d’attacco e anche l’esperimento mezzala con la sua nazionale Under 21 non ha dato grandi risultati. Con la sparizione del trequartista nel nuovo Milan, il suo posto è sempre più a rischio. Per la nuova area sportiva, l'ex Bruges non è più parte di questo progetto e la cessione pare l’unica, obbligata mossa da fare anche per finanziare i prossimi movimenti in entrata. E il mercato intorno a Charles inizia a muoversi. Alla prima manifestazione di interesse da parte dell'Aston Villa, sono seguite voci dall'Olanda sul Psv. Il Milan non farà partire per meno di 30 milioni la ‘vittima’ del passaggio al 433.