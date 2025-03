Milan, Loftus-Cheek ricoverato per appendicite: salta il Napoli

Getty Images

Ruben Loftus-Cheek non ci sarà con il Napoli . Il centrocampista del Milan, che era dato come possibile titolare per la partita del Maradona, è stato ricoverato per un attacco acuto di appendicite, come comunicato direttamente dalla società rossonera. Il centrocampista inglese sarà operato nella giornata di oggi.

IL COMUNICATO - "Durante il ritiro della squadra a Napoli, Ruben Loftus-Cheek ha avvertito forti dolori addominali che hanno necessitato un ricovero per approfondimenti clinici. Gli esami hanno evidenziato un’appendicite acuta.

Nella giornata di oggi Ruben sarà sottoposto ad intervento chirurgico di rimozione dell’appendice."

RECUPERO - L'operazione a cui si sottoporrà l'inglese potrebbe tenerlo in ospedale per 2-3 giorni. In attesa dell'intervento e di nuove comunicazioni da parte del Milan è difficile stabilire i tempi di recupero, che dovrebbero comunque essere nell'ordine delle 3 settimane. Potrebbe rientrare per il weekend di Pasqua, quando i rossoneri affronteranno in casa l'Atalanta.

ASSENZA PESANTE - Loftus-Cheek non gioca da titolare dall'11 dicembre, contro la Stella Rossa in Champions League. Proprio contro i serbi aveva rimediato una lesione all'adduttore della coscia destra, che lo ha tenuto fuori fino alla partita con il Como del 15 marzo. Dodici minuti e poi la probabile titolarità che Conceicao sembrava disposto a concedergli prima del problema di salute avuto durante il ritiro a Napoli.