Getty Images

Milan, Loftus-Cheek stecca ancora

5 minuti fa



Nella sfida contro la Juventus diversi giocatori del Milan non hanno reso secondo le aspettative. Tra questi figura sicuramente Rubén Loftus-Cheek: schierato da mezzala, Rubén non ha inciso sulla partita confermando un trend negativo che va avanti dall’inizio della stagione. Per l’ex Chelsea prosegue il periodo no, la sensazione è che le sue caratteristiche non si sposano bene con il calcio di Fonseca.