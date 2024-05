Milan-Lopetegui, è finita prima di iniziare. Ora c'è il West Ham

Ilpoteva essere il futuro, invece ora è già il passato. Nel giro di pochi giorni tutto è cambiato per- Solo qualche giorno fa il tecnico basco era il candidato più forte per diventare nuovo allenatore del Diavolo. Il suo profilo aveva messo d'accordo proprietà e dirigenza, al punto di arrivare a un. Gerry Cardinale e il Milan sanno di non poter sbagliare la scelta sulla prossima guida tecnica e nel frattempo Lopetegui. Tanti fattori che hanno portato alla frenata delle scorse ore e adesso al deciso stop: salvo impronosticabili colpi di scena, la pista è tramontata in via definitiva.

MILAN: SALE FONSECA, DE ZERBI A UNA CONDIZIONE

- Niente Lopetegui, un altro candidato per la panchina rossonera si defila e così risalgono le quotazioni di, ora concentrato sul Lille ma profilo molto gradito dalla dirigenza. Ancor più di, sponsorizzato da Zlatan Ibrahimovic, e di, apprezzato ma frenato dalla clausola rescissoria presente nel contratto con il Brighton.- Il Milan quindi porta avanti i dialoghi con Fonseca.Sedotto e abbandonato dal Diavolo, il basco ha comunque altri estimatori e per lui sono pronte ad aprirsi le porte per una nuova esperienza in, dopo quella al Wolverhampton nella passata stagione. Ilera sulle sue tracce e non aveva abbandonato la pista nonostante i contatti avanzati tra Lopetegui e i rossoneri e ora che l'affare è tramontato sono tornati alla carica, pronti alla stretta decisiva: stando al Guardian infatti,per assicurarsi l'ex Siviglia e Real Madrid come successore di David Moyes e permettere un saluto adeguato allo scozzese. Niente Milan e Italia, ma Lopetegui è pronto a tornare in sella. Ancora una volta in Premier.