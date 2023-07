Il Milan sta per mettere a segno il suo terzo acquisto di questa sessione estiva di calciomercato. Luka Romero arriva in rossonero a parametro zero dopo la conclusione del rapporto con la Lazio. Il classe 2004 ha preferito l’offerta del club di via Aldo Rossi rispetto a quelle arrivate dalla Liga.



I DETTAGLI- Luka Romero è atterrato all’Aereoporto di Malpensa intorno alle ore 16.20. Domani mattina sono previste le visite mediche con il Milan e poi la firma sul contratto quadriennale con il Milan a circa 800000 euro a stagione.