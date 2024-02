Milan, lungo colloquio Chukwueze-Pioli in vista del Rennes VIDEO

Christian Pulisic non ci sarà nel ritorno dei playoff di Europa League che vedrà il Milan affrontare il Rennes, o perlomeno non partirà dal 1' minuto e allora in trasferta in Francia ci sarà ampio spazio per Samuel Chukwueze che, tornato ormai da qualche giorno dalla Coppa d'Africa, troverà spazio da titolare.



L'avventura in rossonero dell'esterno nigeriano finora non ha soddisfatto le aspettative, soprattutto in virtù dei 25 milioni di euro spesi per per acquistarlo a titolo definitivo dal Villarreal la scorsa estate. Pioli però crede in lui e non a caso nel corso dell'allenamento di rifinitura di oggi, prima della partenza verso Rennes, ha avuto un lungo colloquio one to one con lui.



L'obiettivo è provare a renderlo nuovamente letale e importante come ai tempi del Villarreal soprattutto nell'uno contro uno. Una caratteristica fondamentale che lo renderebbe importante sulla fascia opposta rispetto a quella di Leao ma che in stagione, complici diversi problemi fisici, non è mai riuscito a mostrare.