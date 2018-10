E' più grave del previsto l''infortunio che ha messo fuori causa Mattia Caldara prima della sfida vinta contro la Sampdoria. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, si tratta di uno strappo al polpaccio destro.



TEMPI DI RECUPERO - Per il difensore bergamasco si profila un'assenza dai campi di almeno 3 mesi. Un episodio sfortunato in una stagione maledetta per Caldara e che potrebbe costringere il Milan a tornare sul mercato di gennaio per cercare una nuova alternativa nel ruolo difensore centrale.