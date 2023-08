Questa sera, nella cornice dello UPower Stadium di Monza, la formazione rossonera scenderà in campo per la prima edizione assoluta del trofeo Silvio Berlusconi, in commemorazione dell’amato ex presidente. Il tecnico emiliano dovrà fare a meno di alcuni indisponibili: oltre al lungodegente Bennacer, saranno out anche Saelemaekers, Messias e specialmente, neo 22enne (compleanno quest’oggi) centrale difensivo tedesco, in forza al Milan dalla scorsa estate.(operazione da 8,6 milioni di euro versati nelle casse dello Schalke 04, più aòcuni bonus che possono portare il costo del cartellino a salire sino a 10 milioni)– alle spalle di Tomori, Kalulu, Kjaer e anche Gabbia -. E almeno nella prima parte della stagione, l’allenatore rossonero ha fatto affidamento con il contagocce su Thiaw, come dimostra la sua assenza dalla lista di giocatori per la fase a gironi della UEFA Champions League e le sole 4 presenze in Serie A sino al derby di ritorno del 5 febbraio.– in panchina nel 4-0 contro il Napoli e nella doppia sfida europea contro i partenopei, oltre alla sfida persa contro lo Spezia a causa di una squalifica rimediata per somma di ammonizioni –al quale affiancare Kalulu o Tomori e da debuttare, in estate, anche con la Nazionale maggiore tedesca.(costo di ammortamento di poco meno di 2,5 milioni di euro stagionali, tra cartellino e gli 800mila euro netti percepiti), innanzitutto,Tolta la prima stagionale contro il Lumezzane e la prima sfida della tournée statunitense (dove il tecnico ha voluto dare minuti e spazio a giovane Jan-Carlo Simic) nelle restanti partite contro Barcellona, Juventus e Monza questa sera – se le probabili verranno confermate –, dirottando Kalulu in panchina e all’ambivalente ruolo di prima scelta a match in corso al centro della difesa o di vice Calabria, come prima opzione eleggibile in caso di forfait del capitano.: posizionatosi come riferimento sul centro destra,, dopo il trasferimento al Villarreal di Gabbia,, con il giovane tedesco sempre più intoccabile, tanto da far lievitare il prezzo del suo cartellino a 20 milioni, secondo i dati di Transfermarkt. Ma i dati non riflettono a pieno la crescita del giocatore, per il quale, allo stato attuale dei fatti, servirebbe un investimento che si aggirerebbe sui 30 milioni di euro per far tentennare il club di Via Aldo Rossi.