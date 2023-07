Prime immagini per la seconda maglia del Milan, quella da trasferta, in vista della stagione 2023-2024, con il consueto sponsor Puma: rivoluzione totale, dato che nella stagione che verrà si passerà ad una tonalità più argento come colore di base, con ispirazione alla città di Milano e in particolare al famoso marchio di moda italiano Gucci, con le cromature sottofondo della divisa che richiamano il prestigioso brand,



LE NOVITA' - Il logo Milan presente sulla banda rossonera sarà innovativo e stilizzato, anch’esso in color argento. Monocromatica anche la presenza del nuovo logo Puma sulla parte destra del petto e del main sponsor, con la scritta “Dubai Fly Best”,