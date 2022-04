Come sarà il mercato del Milan del futuro? Investcorp sembra propenso a mantenere una linea di importante sostenibilità, ma non è escluso che, comunque, in estate il progetto di rafforzamento della squadra venga portato avanti con forza. Chiusi i colpi Botman e Origi, la necessità di rinforzare ulteriormente il reparto avanzato sta spingendo Maldini e Massara a prendere in considerazioni profili importanti soprattutto nel ruolo di ala destra dove dall'Inghilterra spingono il profilo, che oggi rimane più che altro un sogno di mercato, di Riyad Mahrez.