Dopo la super goleada della Francia contro Gibilterra, i transalpini si preparano a tornare in campo per l'ultimo match contro la Grecia. In quell'occasione, Didier Deschamps concederà un turno di riposo a Mike Maignan, che dunque non rischierà nulla in vista della sfida di campionato tra Milan e Fiorentina.



LE PAROLE - Queste le dichiarazioni di Deschamps: "Il portiere domani sarà Brice Samba. Il resto della formazione lo scoprirete domani".