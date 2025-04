Milan, Maignan e Gimenez verso l'assenza con l’Atalanta: quando possono rientrare in gruppo

Sabato sera a San Siro arriva l’Atalanta, una partita che negli ultimi anni ha sempre avuto una valenza importante per la stagione dei rossoneri. Dalla vittoria per il ritorno in Champions League grazie al rigore realizzato da Kessie alla cavalcata, coast to coast, di Theo Hernandez nell’anno dello scudetto. Quest’anno le prospettive sono diverse, il Milan ha fallito tutti gli obiettivi prioritari, ma punta comunque a chiudere bene la stagione: questo l’obiettivo di Sergio Conceicao prima di dire addio. Ecco perché contro la Dea il tecnico portoghese metterà in campo la migliore formazione possibile, senza pensare troppo al derby del 23 aprile.

Nella giornata di oggi non sono arrivate notizie particolarmente positive dache hanno svolto un. L’attaccante messicano sta facendo più fatica del previsto a smaltire la forte contusione all’anca subita contro la Fiorentina due settimane fa. Al suo posto, contro l’Atalanta,, poi sarà lo staff tecnico a valutare le condizioni e se saranno disponibili per l’Atalanta. Quest’ultima è un’opzione poco concreta al momento, visto che alle porte c’è il derby e rischiare non porterebbe a nulla.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui