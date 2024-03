Milan, Maignan e Theo Hernandez sono la punta dell'iceberg: da Jovic a Kjaer e Adli, la strategia per i rinnovi

ai colleghi de La Gazzetta dello Sport, all’interno del mondo Milan (addetti ai lavori, appassionati, tifosi),. In primis, soffermiamoci su questa prima dichiarazione: “L'obiettivo era e resta sempre vincere. Abbiamo migliorato la squadra, che abbiamo una base di titolari più forte e con valide rotazioni. I nuovi acquisti hanno portato 40 gol e il turnover non è più una sofferenza.”.

Il messaggio di fondo che ci lascia è che, in base alle aspettative della proprietà e della dirigenza rossonera,che, nelle idee del patron Gerry Cardinale, deve tornare immediatamente a lottare per lo Scudetto e a essere competitiva ai massimi livelli in Europa.

(l’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League, la prima con il nuovo format, è quasi raggiunto) non servirà solo inserire nuovi giocatori che possano innalzare il livello tecnico della rosa a disposizione di Stefano Pioli – dall’arrivo di una punta, passando per un difensore centrale giovane e di qualità a un'alternativa proprio per Theo Hernandez – ma

Ed è esattamente qui che vogliamo soffermarci:Ripartiamo da quest’altra dichiarazione dell’amministratore delegato meneghino: “Spesso sono i giocatori a decidere del loro futuro”. Il chiaro riferimento è a due big della formazione rossonera come Maignan e Theo Hernandez.(l’affare Tonali-Newcastle della scorsa estate lo dimostra),- se non tutto -Analizziamo, dunque, caso per caso, tutte le situazioni di quei giocatori rossoneri in scadenza nel biennio che segue, ovvero sino al 30 giugno 2026.