Senza dieci giocatori il Milan ritrova in 90 minuti tutto quello che gli era mancato nel mese di dicembre. Gioco, gol e la qualità dei suoi uomini migliori. Contro la Roma il Diavolo è tornato a fare la voce grossa lanciando già la sfida all’Inter per il derby in programma tra un mese esatto. La befana ha portato solo dolci anche grazie a un Mike Maignan in versione deluxe.



NUOVO IDOLO - Il Milan ha giocato meglio della Roma, ha creato tante occasioni e colto anche un incrocio dei pali con Florenzi. Ma è stato proprio Maignan a blindare il successo con almeno 4 interventi provvidenziali. Un gatto quando devia in angolo una conclusione velenosa di Zaniolo, straordinario quando abbassa per due volte la saracinesca su Abraham e Mkhitaryan. Ogni gesto, anche quello più banale, dell’ex Lille viene sottolineato dagli applausi scroscianti di un San Siro che ha dimenticato in fretta Donnarumma adottando fin da subito il portiere nato a Cayenne nella Guyana francese. Mike è stata una scommessa vincente di Massara e Maldini che lo hanno strappato alla Roma con un vero e proprio blitz che vi avevamo raccontato in esclusiva nello scorso mese di maggio. E ora, dalle parti di Trigoria, probabilmente qualcuno si starà mangiando le mani.