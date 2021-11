Mikefa partire il conto alla rovescia per il ritorno in campo. Il portiere del, che dopo l'infortunio rimediato e l'operazione al polso sta proseguendo il recupero, ha pubblicato sul proprio account Twitter ufficiale un video, in cui mostra alcuni estratti delle partite giocate in stagione ma anche alcune immagini delle sedute di allenamento che sta svolgendo per tornare a giocare, corredate dalla didascalia: