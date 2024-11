Milan, Maignan: “Il mio rinnovo non è la cosa più importante adesso. Sono nella top 5 al mondo"

Mike Maignan è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Real Madrid:"Il mio rinnovo non è la cosa più importante adesso, siamo e sono concentrato sulla gara di domani contro il Real Madrid. Dobbiamo essere lucidi e freddi in partita, io sono concentrato sul mio lavoro per portare un risultato positivo""Domani giocheremo contro Kylian, parliamo sempre. È un giocatore di qualità anche se in questo momento è in fase difficile. Non ho dubbi che lui farà bene".

"Il calcio per me è sempre adrenalina, mi mette sempre entusiasmo giocare contro chiunque, quindi per me la cosa migliore è vincere insieme ai miei compagni"."Se non penso io di essere il migliore nessuno lo farà per me, sono 5 nei top player come portiere ma devo ancora migliorarmi, la mia priorità comunque è la partita di domani".

"Ogni partita ha la sua storia, tra la sfida nel derby e quella di domani c'è molta differenza. Domani dovremo avere coraggio, attaccare e difendere, coraggio di giocare il nostro calcio, non abbiamo paura".