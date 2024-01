Milan, Maignan: 'Io il più forte al mondo? Non dico no. Voglio vincere il più possibile qui'

Per Enzo Raiola non è superiore a Gianluigi Donnarumma ( LEGGI QUI ), masi vede come uno dei migliori portiere al mondo, se non il migliore. E' quanto emerge dalla lunga intervista concessa dal portiere francese dela GQ Italia: "Magic Mike tra i migliori in Europa nelle ultime stagioni? Ma io non mi sento un portiere spettacolare: cerco di fare le cose nel modo più semplice possibile".- Maignan non ha dubbi su quale qualità debba avere un portiere ("La mentalità") e racconta la propria filosofia: "La mia filosofia, scritta anche sui miei guanti e sui miei scarpini, è 'foi discipline travail patience et humilité'. Significa 'fede, disciplina, lavoro, pazienza e umiltà': è questa la mia mentalità quotidiana". Il segreto, è credere in se stesso: "Ho lavorato molto duramente per essere dove sono oggi. Quindi sì, in un certo senso mi aspettavo di raggiungere questi livelli. E credo nel duro impegno quotidiano, ho fiducia nel mio lavoro".- Molti pensano che Maignan sia il portiere più forte al mondo, ma cosa pensa Mike? "Ci sono un sacco di portieri molto forti in circolazione, per questo continuo a lavorare sodo. Io comunque guardo solo me stesso: conosco le mie potenzialità, il meglio che posso dare".- Maignan parla anche dei propri obiettivi per il futuro: "Ho molti sogni che vorrei realizzare, ma soprattutto vorrei raggiungere il massimo livello nel calcio, superare i miei limiti e lasciare un segno nella storia". Obiettivi che vuole raggiungere con il Milan, dopo aver già festeggiato lo scudetto nel 2022: "L’atmosfera durante la parata con tutti i tifosi, quando abbiamo sfilato per la città con il bus, è stato un momento straordinario e unico.".