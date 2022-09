Mike Maignan ha lasciato il ritiro della Francia. Il portiere del Milan ha accusato un problema muscolare al polpaccio durante la partita vinta ieri 2-0 contro l'Austria in Nations League. Il ct Didier Deschamps lo ha sostituito a fine primo tempo con Alphonse Areola e oggi ha convocato al suo posto Steve Mandanda del Rennes.



Maignan salta così la prossima gara di domenica sera in Danimarca e torna in Italia, dove le sue condizioni saranno valutate dallo staff medico del club rossonero in vista della ripresa del campionato di Serie A in calendario sabato 1° ottobre sul campo dell'Empoli. Poi mercoledì 5 ottobre il Milan fa visita al Chelsea in Champions League, prima di ricevere la Juventus a San Siro sabato 8 ottobre.



Deschamps ha invece deciso di non convocare nessuno al posto di un altro calciatore infortunato: il difensore del Barcellona, Jules Koundé, a rischio per la trasferta di martedì 4 ottobre a Milano contro l'Inter in Champions League.