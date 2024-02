Milan, Maignan niente rinnovo e addio? C'è l'idea Di Gregorio

Il Milan guarda al futuro della propria porta con una grande certezza: Mike Maignan, a prescindere dalle polemiche extra-campo per il caso razzismo e al piccolo calo di forma che sta attraversando, è e resta uno dei migliori portieri al mondo. Di conseguenza, se si troverà una quadra per il suo rinnovo di contratto, oggi in scadenza 30 giugno 2026, tutte le parti in causa saranno contente.



Ma se questo non dovesse avvenire? E se dovesse arrivare una maxi-offerta irrinunciabile per lui? Va detto che, almeno per ora, la trattativa per prolungare (con aumento di ingaggio) l'attuale accordo non sta procedendo a ritmi serrati e, anzi, si è arrivati ad una fumata grigia dopo l'ultimo summit con i suoi agenti.



Il contratto è lungo, ma neanche troppo perché due anni passano in fretta e, soprattutto, il Milan di giorno in giorno, di sessione in sessione perde potere contrattuale con la prossima che sarebbe di fatto l'ultima stagione possibile per venderlo a cifre monstre. E allora Furlani, Moncada e D'Ottavio non vogliono farsi trovare impreparati e stanno iniziando a sondare, timidamente, il mercato dei portieri. Fra tutti, secondo Tuttosport, uno dei prospetti con gradimento maggiore è l'attuale numero 16 del Monza Michele Di Gregorio, ex-Inter che piace anche ai nerazzurri, ma oggi tutto di proprietà brianzola.